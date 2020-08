Dubrovník prožívá noční můru, je bez turistů

V Chorvatsku to vypadá s nákazou lépe než u nás, říká český velvyslanec

Rozdíl v počtech turistů je značný, šéfka místní turistické centrály Ana Hrnicová tvrdí, že v porovnání s loňskem dorazilo do města jen pouhých 30 procent turistů. Za sedm měsíců roku 2020 pokleslo množství návštěvníků o 13 procent. Dubrovník je totiž na rozdíl od jiných chorvatských destinací vysoce závislý na letecké dopravě, výletních lodích i kongresové turistice. Vše ale pandemie velmi ovlivnila.

„Podle nejnovějších dat máme v Dubrovníku asi 8200 turistů, což je asi 30 procent toho, kolik jich u nás bylo loni. Hotelů je otevřeno lehce nad polovinu, ale neočekáváme, že by se v dalších dnech či snad týdnech otevíraly další,“ uvedla Hrnicová. Doplnila, že počty návštěvníků zvolna stoupají, zejména díky tomu, že do země mohli přicestovat Britové, kteří patří mezi nejčastější návštěvníky Dubrovníku.

„Tato sezona je velmi specifická a je těžké mluvit o konkrétních číslech. Samozřejmě se to vůbec nedá srovnávat s loňskem. Co je ale zajímavé je, že nám přibývají rezervace ve velkém, ale nemáme otevřená všechna naše zařízení,“ vysvětlila mluvčí hotelové společnosti Adriatic Luxury Hotels Zrinka Marinovicová. Podle ní ale stále existuje možnost, že do konce sezony zbylé ubytování otevře.