Do Yellowstonu za přírodou? Spíš pořídit si selfie

Justin Beall si při psaní diplomové práce na Georgijské univerzitě v americkém městě Athens položil otázku, co vůbec vede lidi k tomu, že místo na pláž nebo golfové hřiště zamíří raději do vzdáleného národního parku, kde se často musejí nezvykle uskrovnit.

Odpověď hledal u 786 turistů, kteří v posledním roce strávili v některém americkém národním parku alespoň jednu noc. Získané výsledky uveřejnil časopis Journal of Sustainable Tourism. Beallův výzkum potvrdil, že značná část Američanů, kteří se vydají do národních parků, skutečně chce poznávat zachovalou přírodu, prožít v ní volný čas, chovat se k ní co nejvstřícněji a tento přístup si přenést i do každodenního života.