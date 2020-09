Do ruské tajgy za prvním člověkem, který vstoupil do vesmíru

Dřevěná lávka vede hluboko do lesů Permského regionu, kde Běljajev a Leonov, jenž byl prvním člověk, který kdy vstoupil do otevřeného kosmu, přistáli po společné vesmírné misi. Dobrovolníkům zabralo zhruba dva týdny, než společnými silami stezku postavili.

„Tohle není jen důležité místo Permského regionu, ale i Ruska a celého světa. Neexistuje totiž mnoho takových míst, kde by kosmonauti přistávali,“ řekl Vladimir Lipnjagov, šéf neziskové organizace, která výstavbu dřevěného chodníčku zorganizovala. „Jde navíc o místo, kam dopadla loď, z níž vstoupil do kosmu vůbec první člověk v historii,“ doplnil.

Podle Lipnjagova by se na historická místa nemělo zapomínat, což zároveň znamená, že by měla být dobře přístupná — proto dobrovolníci lávku koneckonců postavili. „Když jsem sem kdysi dorazil, uvědomil jsem si, že je cesta dost náročná,“ vysvětlil s tím, že i terénní auta měla často co dělat. „Došlo mi, že lidi tohle místo zajímá,” uzavřel.