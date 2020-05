Do nizozemského království květin koronaviru navzdory

Přestože bylo víceméně jasné, že Keukenhof kvůli situaci v Evropě neotevře, zahradníci se stejně činili a nenechali nic ladem. Letos zasadili na sedm milionů cibulek tulipánů a narcisů, kterými se obvykle kochají návštěvníci z celého světa. Zahrada má normálně otevřeno od března do května, tentokrát se květinovou záplavou mohou pokochat zájemci o něco déle díky videu.

Vedení totiž umožnilo exkluzivní vstup do zahrady fotografovi Albertu Drosovi, který květinové záhony nafotil a vytvořil také virtuální panoramatickou prohlídku. „Bylo to snové. Občas jsem se procházel a vůbec nefotil, jen jsem naslouchal zvukům zpívajících ptáků a tekoucí vody. Absolutní zen,“ uvedl fotograf pro server Daily Mail a dodal, že bez davů krása zahrady ještě více vystoupila do popředí.