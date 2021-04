Deset nejpůsobivějších snímků z černobylské zóny, které mi ani po letech nedají spát

U příležitosti 35. výročí od černobylské tragédie jsme připravili speciální díl podcastu Pas a pusu. Nevěnuje se však tomu, co se před 35 lety stalo, ale tomu, jak taková návštěva Černobylu vypadá. Řekneme si něco o největších lákadlech „zóny“, ale dozvíte se mimo jiné také to, co byste tam určitě dělat neměli.