Čínská vesnice se stala fotografickým hitem. Vše je v ní ale falešné

Nad vesnicí vychází slunce. Osamělý rybář na loďce vhazuje do moře sítě a zlaté paprsky se odrážejí na hladině. I takové výjevy v okolí na turisty čekají. Onen zdánlivě prostý venkovský život je ovšem z velké části zinscenovaný. Slunce samozřejmě vychází přirozeně a vrhá světlo na moře, ale onen rybář je v podstatě herec, jehož úlohou je dokreslit scénu.

To, co se tedy zdá jako tradiční čínská vesnice nedotčená vymoženostmi civilizace, je podvrh pro sociální sítě. Přesto fotografie z místa zaujaly v průběhu léta třeba list New York Times nebo server Insider. Obě média ale upozorňují na fakt, že o žádnou autenticitu opravdu nejde.

Atmosféru dokreslují herci

Server Luxury Launches píše, že se vesnici podařilo prodat sen o nedotčeném místě, kde turisté spatří dokonale upravené zahrady, farmáře, kteří vedou stáda dobytka na provaze, nebo děti s typicky špičatými slaměnými klobouky, jak nahánějí husy.

Farm stays in China's photogenic Potemkin villages: Xiapu County

https://t.co/YXhWpsMTYM — News SummedUp NZ (@newssummedupNZ) October 11, 2021

Ve své podstatě sice jde o skutečně venkovskou krajinou, ale její atmosféru dokreslují týmy herců a dalších lidí, kteří se za zemědělce či rybáře pouze převlékají. Vyobrazují navíc život, který spíše odpovídá době před sto lety než současnosti.

Vesnice bývala v minulosti známá svými plody moře. Jenže dlouhé roky špatné úrody vyústily ve finanční ztráty a oslabení ekonomiky. Místní úřady proto dostaly nápad, že začnou profitovat na rurálním cestovním ruchu a promění vesnici ve venkovské místo snů. Problém byl jediný — onen tradiční čínský venkov tu zkrátka neexistoval.

Autumn Fairy Tale in Xiapu, a county in eastern #China. By Jonathan Chua Kiat http://t.co/xleUxgiZ5w pic.twitter.com/CYQ2TQRHeA — Ivana Lepojev (@ivanalepojev) August 11, 2014

Plán se přesto zadařil. Vesnice začala prostý život inscenovat a nabízí tak turistům obsah na jejich sociální sítě. Co na tom, že onu mystickou mlhu stoupající z lesů tu vytváří dým ze zapálené slámy a farmáři ve skutečnosti farmáři nejsou? Příslib dokonalých snímků je právě to, co sem davy lidí táhne, píše New York Times. A falešný rybář si za pózování na loďce přijde během dne třeba i na 700 korun.