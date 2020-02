Chrám nad hrobem světice čeká proměna

Začít s velkou rekonstrukcí je podle něj možné díky tomu, že farnost v Jablonném získala na obnovu státní dotaci ve výši 55 milionů korun. „Usilovali jsme o podstatně vyšší částku, nemůžeme tak obnovit vše, co jsme chtěli. Dojde ale k důležitým procesům, jako je dokončení rekonstrukce krovu kopule baziliky, k její nové elektrifikaci i vybudování nového osvětlení,“ popsal správce farnosti.

Z dotace by se podle něj také měl upravit přístup do turisty a poutníky vyhledávaných katakomb s ostatky svaté Zdislavy.

V Jablonném v Podještědí proběhnou letos v květnu oslavy 800 let od narození světice. Do města kvůli tomu zamíří tisíce poutníků, ale také celebrity z řad církevních hodnostářů i politiků. Vůbec poprvé navštíví chrám a sousední dominikánský klášter magistr tohoto řádu, celosvětový šéf dominikánů, kterým je od loňského roku otec Gerard Francisco Timoner, pocházející z Filipín.

Poutníci i hosté ovšem uvidí baziliku sv. Vavřince a sv. Zdislavy ještě v současném stavu. „S pracemi by se totiž mělo začít až v červnu, až proběhnou oslavy,“ objasnil Pavel Maria Mayer.

Ve hře je ovšem i vybudování technické novostavby varhan s využitím všech zachovaných původních píšťal a doplněním dispozice. Kvůli finanční náročnosti by se ale musela taková operace rozložit do několika let.