Cestovní kanceláře vyhlížejí návrat Čechů k moři

Jaká bude letošní prázdninová sezona? Cestovky vesměs tvrdí, že jsme si na testování a další omezení zvykli, a tudíž se budeme na zahraniční dovolené cítit normálně.

I když si přečteme, že španělské úřady považují za samozřejmé ústenky na pláži a jednu chvíli platilo nařízení mít je i při koupání v moři. Úsměvná, až veselá je i představa opalování s ústenkou na obličeji.

To jsou ale jen okrajové záležitosti. Větší problém je např. záměr Malty (a pravděpodobně i dalších zemí) třídit návštěvníky při vstupu podle toho, jaká je covidová situace v jejich zemích. Budou je pak třídit i při výběru letovisek a hotelů? Dotaženo až do konce, kdo tedy bude nakonec vybírat naši dovolenou? My, nebo imigrační úředník na letišti?

Po půstu jsme hladoví

Mnoho cestovek předpokládá, že loňský cestovní půst povede letos k většímu zájmu o dovolenou v zahraničí, zejména o pobyty u moře.

„Naši zákazníci mají o letní zájezdy velký zájem, což je po loňské nepovedené sezoně pochopitelné. Nakupují u nás bez rizika, platí nízkou zálohu a v případě problémů vracíme hotovost, a to i když klient uplatní loňský voucher. Zákazník má možnost zrušit zájezd ještě 30 dnů před odletem bez udání důvodů bez jakýchkoliv stornopoplatků a také v tom případě vracíme zpět zaplacené zálohy,“ vypočítává výhody marketingový ředitel CK Exim Tours Petr Kostka.

„V prosinci byl zájem o first minute zájezdy na léto až nad očekávání velký a čísla byla srovnatelná s prosincem 2019. Leden a únor však bohužel se zhoršením pandemické situace přinesly pokles prodejů. Celkově jsou tedy prodeje zatím o něco nižší, nicméně věříme, že letošní letní sezona bude výrazně lepší než ta loňská,“ říká marketingový ředitel CK Alexandria Petr Šatný.

„Věříme – a chování našich klientů to potvrzuje, že chuť cestovat nikam nezmizela, možná právě naopak narostla. Loni si řada lidí dovolenou úplně odepřela nebo necestovali tolik jako dřív, a o to větší chuť mají letos,“ doufá, že se situace postupně vrací k normálu, mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

Že bude letošní sezona klidnější než ta loňská, věří i Eva Němečková z CK Čedok. „Loni byla pandemie pro všechny něčím zcela novým, nikdo přesně nevěděl, jak si počínat, pravidla se neustále měnila. Letos by to alespoň z tohoto pohledu mělo být snadnější.“

Testy před dovolenou i po ní

Za klíčové považují cestovky očkování, ale vzhledem k jeho zdlouhavosti zatím hlavně důkladné testování, na které si již zákazníci podle nich zvykli. Cestovní kanceláře Fischer a Exim Tours mají vlastní testovací centrum v blízkosti pražského letiště. Zákazníci, kteří nemají negativní potvrzení z domova, se mohou nechat otestovat s tím, že výsledek jim na mobilní telefon přijde ještě před nástupem do letadla.

Usnadnit svým zákazníkům testování hodlá podle Šatného před začátkem hlavní sezony také cestovní kancelář Alexandria, a to nejen před odletem na dovolenou, ale i před návratem domů. Podle něho jde o to, aby testy byly dostupné nejen z hlediska kapacity, ale i cenově.

Podobné kroky činí podle svého provozního ředitele Ondřeje Rušikvase i CK Blue Style. Ta má vlastní testovací středisko v Egyptě a chystá je i v dalších místech.

Letoviska jsou připravená

Z přímořských zemí je největší zájem o ty, které byly pro dovolenkáře bezpečné i loni, tedy Řecko, Bulharsko a Chorvatsko. Zájem je ale i o Egypt, o Turecko, kam se loni nelétalo, přičemž části zákazníků tato oblíbená destinace velmi chyběla, a také o Spojené arabské emiráty. Není zatím úplně jasné, jak to bude v létě ve Španělsku a v Itálii.

„Již předchozí rok ukázal velmi dobrou schopnost hotelů v zahraničí přizpůsobit se nové situaci. Letos mohou čerpat zkušenosti z loňska, a tak věříme, že nejnutnější nastavená opatření budou funkční a bezproblémová,“ je přesvědčen Ondřej Rušikvas.

Podobně vidí situaci v zahraničních destinacích i CK Čedok, jak říká její mluvčí Eva Němečková: „Opatření, která na turisty čekají, jsou velmi podobná těm, která platila minulý rok, a máme je i u nás. Jedná se především o povinnost nosit roušku v uzavřených prostorách, v dopravních prostředcích, používat dezinfekci, dodržovat dostatečné odstupy na plážích, v jídelnách apod. Fakultativní výlety se budou podle možností konat, v některých destinacích ale třeba jen s padesátiprocentní obsazeností.“

Velkou novinku chystá pro své zákazníky v bulharském Primorsku CK Alexandria. Bude to otevření zcela přestavěného pětihvězdičkového hotelu Belvedere. Veškeré jeho zázemí – bazény, hřiště, bary a restaurace – je uzpůsobeno tak, aby vyhovovalo i nynějším zpřísněným podmínkám.

Co s loňskými vouchery?

Velmi diskutovaným tématem mezi zákazníky cestovek jsou poukazy, tzv. lex voucher, které loni vláda umožnila vydávat za neuskutečněné zájezdy.

„Většina klientů zvolila náš poukaz TravelSafe+ a k dnešnímu dni byla již více než polovina těchto poukazů využita. Ti ostatní je mohou použít na zájezdy z naší nabídky až do konce října 2021 s tím, že vycestovat mohou až v roce 2022. Co se týká poukazů lex voucher, budeme se chovat podle zákona a těm, kteří nevyužijí poukaz do konce srpna, vrátíme peníze,“ řekl Rušikvas.

CK Alexandria podle Šatného nabídla již loni v březnu svým zákazníkům možnost přeložit zájezd na příští rok a získat poukaz v hodnotě 125 procent zaplacené částky. Tuto možnost podle něho využil velký počet zákazníků. Po schválení tzv. lex voucher začali vydávat také poukazy dle tohoto zákona, ale většina zákazníků zvolila možnost získat 125 procent zaplacené hodnoty. Část z nich podle Šatného již své poukazy využila, další tak mohou učinit.

„Podle ankety, kterou jsme uspořádali, plánuje 85 procent klientů, kteří od nás obdrželi poukazy, jet v letošním roce na dovolenou. S naší cestovní kanceláří mohou cestovat nejen do zahraničí, ale, až to situace umožní, mohou si vybírat také z několika stovek hotelů v tuzemsku. Těm, kteří si přesto nevyberou, vrátíme peníze,“ říká Němečková.

Obě cestovky, které patří do německé skupiny REWE, Exim Tours a Fischer, opakovaně prohlásily, že všem, kteří požádají o proplacení lex voucher, bez okolků vyhoví.

Jan Bezděk upozorňuje, že některé cestovky vydávaly vlastní poukazy (vouchery), které nejsou státem garantované. Lidé by si měli ujasnit, zda mají lex voucher, nebo jiný. Ty „jiné“ totiž podle něho mohou po 31. srpnu propadnout bez náhrady.

Klíčový bude covid pas

Také cestovky spojují návrat k lepším poměrům se zavedením tzv. covid pasu.

„Nejde o to, jaká bude jeho výsledná podoba, je úplně jedno, zda půjde o elektronický pas či papírové potvrzení, ale o to, aby byla nastavena jednotná pravidla, která se nebudou neustále měnit, a pro cestu do dvou zemí se nebude vyžadovat splnění rozdílných podmínek,“ zdůrazňuje Petr Šatný.

O nezbytnosti sjednocení pravidel pro cestování alespoň po Evropě mluví i Eva Němečková: „Covid pasy snad budou obsahovat informaci nejen o očkování, ale i o negativním testu nebo o přítomných protilátkách. Právě tato variabilita by měla dát šanci cestovat všem občanům Evropské unie bez ohledu na to, zda jsou, nebo nejsou očkovaní.“

Potřebu jednotných a všeobecně platných pravidel zdůrazňuje ústy svého prezidenta Romana Škrabánka i Asociace českých cestovních kanceláří a agentur: „Certifikát bude dokladem o vakcinaci, negativním výsledku testu nebo o prodělání nákazy. Právě jednotný evropský nástroj je nutným předpokladem pro restart odvětví a cestování v širším měřítku,“ říká Škrabánek a zdůrazňuje zejména potřebu včasného zavedení takového nástroje, aby mohl začít fungovat co nejdříve.