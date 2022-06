Český pár s dětmi přesídlil během pandemie na Tenerife. V rozhovoru vysvětlují, co to obnáší

Do zahraničí se stěhuje spousta lidí ze všech možných důvodů. Jedním z nich byla i koronavirová pandemie a s tím spojená protipandemická opatření, která se v různých zemích v čase lišila.

„Když se tehdy blížila druhá vlna, věděla jsem, že nechci znovu zůstávat se třemi dětmi doma, absolvovat online výuku a do toho pracovat a starat se o domácnost. Začali jsme proto hledat země, kde byla protipandemická opatření volnější,“ vysvětluje Míchalová začátky rodinného přesunu.

Na Tenerife se nejprve vydali zhruba na tři měsíce, ovšem zalíbilo se jim tam natolik, že se na kanárském ostrově rozhodli usídlit natrvalo. Tomu ale předcházel dlouhý proces, který obnášel například pronájem jejich domu v Rudné, hledání nového bydlení na Kanárských ostrovech či zápis dětí do španělského školství.

„Nebylo to úplně jednoduché, řadu věcí jsme řešili na dálku. Byly to dlouhé hodiny volání a domlouvání. I když Verča mluví perfektně španělsky, spojit se se Španěly může být někdy oříšek. Když se do toho ale člověk zakousne a nepoleví a překoná všechny překážky, které v cestě jsou, tak odměna stojí za to,“ tvrdí Antropius.