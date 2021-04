Český fotograf se hlásí z černobylské zóny, přesně 35 let po katastrofě

Byla to ale právě celosvětová pandemie koronaviru, která českého fotografa motivovala k cestě do zóny. „Se vzrůstající turistickou popularitou oblasti a následně i seriálem HBO, který zájem lidí znásobil, jsem cestu odkládal, protože jsem byl masovým turismem na toto místo trochu znechucen. Díky covidu se mi naskytla šance do Černobylu vyrazit bez davů, tak jsem neváhal a vyrazil,” popsal pro Novinky Máca, který byl v Černobylu poprvé, ale Ukrajina pro něj není ničím novým. Je tam již popáté.