České cestovky mají žně. Zájem o dovolenou je větší než před pandemií

Oslovené cestovní kanceláře se prakticky jednohlasně shodují, že Češi mají po dvou letech pandemie chuť cestovat. Ve velkém se prodávají lyžařské zájezdy na jarní prázdniny, za teplem do exotiky, nebo i na léto.

Současný zájem naznačuje, že by letošní sezona mohla být rokem, kdy lidé začnou znovu cestovat jako před covidem.

„Kdo je chce strávit v teple, volí nejčastěji Spojené arabské emiráty nebo Omán. V obou případech je počet prodaných zájezdů dokonce několikanásobně vyšší než v roce 2019. Podobné je to i u Dominikánské republiky nebo Malediv,“ komentuje Bezděk. Dodává, že zimním dovoleným v Alpách aktuálně napomohlo zmírnění podmínek v Itálii, kde se dá lyžovat bez třetí dávky očkování a do devíti měsíců si tak člověk vystačí i s testy. „To má na zájem o lyžařské zájezdy pozitivní vliv, zvlášť v kombinaci s tím, že loňskou zimu lidé na hory skoro vůbec nemohli.“

„Prodeje letních zájezdů jsou momentálně rekordní a současný zájem naznačuje, že by letošní sezona mohla být rokem, kdy lidé začnou znovu cestovat tak, jak byli zvyklí před covidem,“ potvrzuje velký zájem obchodní ředitel a tiskový mluvčí CK Exim Tours Petr Kostka.

„Odráží se to i v naší nabídce, do které po dvou letech znovu zařazujeme i nové destinace, jako například řecké ostrovy Thassos a Kefalonii, španělskou Ibizu nebo portugalské Faro. Klíčovým benefitem včasného nákupu je kromě ceny možnost vybírat z neomezené nabídky,“ doplnil Kostka s tím, že klienti navíc mohou zájezdy zrušit ještě 30 dní před konáním, a to bez jakýchkoli sankcí a bez udání důvodu.