Česká příroda přetéká turisty. Davy by se měly usměrnit

Vyplývá to z výzkumu brněnské Mendelovy univerzity. „Nutné je, aby davy prořídly, a to co nejdříve. Pokud se tak nestane, lidé budou odcházet z výletů znechuceni. S davy lidí ve městech jsou schopni se smířit, přírodu ale chce mít každý sám pro sebe,“ řekl Právu Stanislav Mokrý z Mendelovy univerzity, který zkoumal pocity desítek lidí ve vztahu ke zvyšujícím se počtům turistů v přírodě. Každý z testovaných měl nasazeny speciální brýle a prohlížel si fotky známých destinací.