Bulharské Zlaté Písky: Luxus, klid a pohoda v přírodní rezervaci

Po ubytování v hotelu nás nejvíce zaujalo, že je přímo z pokoje vidět na pláž a při otevřeném okně jsme se probouzeli i usínali za šumění vln. Odměna krásného zážitku a kvalitního spánku, jako vystřiženého z románu či příručky relaxace, určitě stojí za příplatek, který si na místě většina hotelů za pokoje na nábřeží účtuje. Je to neopakovatelný zážitek.

V samotném letovisku nechybí vůbec nic. Pokud se člověk ubytuje s all inclusive, v podstatě má vše nezbytné, přejde malou promenádu, a je na pláži. Hotely zpravidla nabízejí zábavu typu šipky a stolní tenis, mají vnitřní a vnější bazény, včetně speciálních se skluzavkami a brouzdališti pro nejmenší.

I přesto by si návštěvník neměl nechat ujít výlety po okolí, ať už do přírody nebo Varny, upozorňuje delegátka CK Blue Style Lucie Andrýsková.

Tentokrát je ale podle ní „vše super“. Líbí se jí, že z hotelu nikam nemusí, přesto ale vyrazili i s rodinou do delfinária ve Varně a zhlédnout skalní klášter Aladža. Ten je pár kilometrů nad plážemi Zlatých Písků.

Maturanti doporučují krásnou procházku po stezkách a svěřují se, že uvažují nad návštěvou místa zvaného Pobiti Kamini, do češtiny bychom mohli asi nejblíže přeložit jako Kamenný les. Rumenová upozorňuje, že je to snad jediné místo, které není snadno dostupné veřejnou dopravou nebo pěšky.

Nejlepší je jet veřejnou dopravou na letiště ve Varně a pak vzít pár kilometrů taxi, případně to samé udělat na okraji Varny směr letiště. Menší složitosti při cestování ale za návštěvu rozhodně stojí.

V sezoně je v Kamenném lese každý den průvodce Stilian, který ke vstupnému ochotně přidá podrobný výklad vzniku místa přírodního divu a upozorní na jeho nejvýznamnější body. Areál je mezi porézními kameny písčitý, takže není vhodný pro kočárky. Nejvhodnější obuv jsou tenisky, nijak moc výstavní, pozor na mobily a fotoaparáty, aby vám do písku nespadly.

Je čas vyrazit do Varny. Působí jako vpravdě přístavní město. Je zelená, plná stromů a parků, což oceníte obzvláště v parném létě. Pro děti je vhodná návštěva delfinária, program trvá přibližně 30 minut. Místní rodák Diyan Stojanov upozorňuje na kavárnu za delfináriem, kde je možné vidět proplouvající delfíny.

Rumenová upozorňuje na místní muzeum. U jeho vchodu je sousoší archeologů Škorpilových a vevnitř místní poklad. Nejstarší nalezené opracované a vykládané zlato v Evropě z doby 4000 let před Kristem. Určitě nemiňte katedrální Chrám Nanebevzetí panny Marie. Je velkolepý a nejstarší v Bulharsku.

V delfináriu ve Varně bývají do programu zapojeni i dospělí diváci, nejvíce si ale užijí děti.

Jednotlivé lokality a jejich názvy samy vypráví historii města, které se původně jmenovalo Odessos, založili jej v 6. století před Kristem Řekové z Milétu, následně se město dostalo do Římské říše, později prodělalo osmanskou okupaci, aby bylo znovu osvobozené v 19. století a stalo se z výspy islámu opět křesťansky pravoslavným.

Všechny aktivity se odehrávají na pláži, takže jídlo i posezení u drinku, případně koncert, mají přídech pravého přímořského života. Ve Varně právě probíhá letní umělecký festival, který bude až do poloviny září. Andrýsková upozorňuje na datum 15. srpna, den Varny, kdy je obzvláště vhodné ve Varně pobýt. My jsme i tak během hodiny viděli několik uměleckých vystoupení. Stojanov doporučuje k výhledu na Varnu místo zvané Galata.

Za zmínku stojí také místní lázně a prameny minerálních vod. Ve Varně najdete kašny s minerální vodou, ze kterých se můžete napít. Ve středisku sv. Konstantina a sv. Heleny je přímo lázeňský komplex, nejstarší letní přímořské letovisko v Bulharsku. K dispozici je sedm minerálních pramenů, 40 až 60 stupňů horkých, i tzv. Aquahouse. Lázeňský komplex podle šéfky procedur Dobromily nabízí 14 bazénů, všechny s minerální vodou, každý s jinou teplotou, a to vše hned u pláže.

Na české turisty se místní těší, dodávají Maria a Katya z hotelu Sentido Marea. Čechy mají podle nich místní rádi, protože jsou milí, usměvaví, jazykově, kulturně a historicky blízcí s Bulhary, je možné si rozumět v obou jazycích, je to jako setkání se vzdálenými příbuznými. Minulý rok skoro žádní čeští turisté kvůli koronaviru nebyli, letos už jich je zase hodně, což je podle místních jen dobře.

Ze Zlatých Písků se do Varny dostane běžnou MHD, autobusy 109 z horní části letoviska, autobusem 409 z centrální části. Je to tam, kde je méně klidu, o to víc diskoték.