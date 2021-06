Brno se snaží být turisticky vstřícné

„Poslední měsíce byly pro všechny z nás složité, pro ty, kteří poskytují ubytovací služby nebo provozují restaurace či kavárny, pak o to více. Rozhodli jsme se jim proto vyjít vstříc a odpustit jim některé z poplatků. Pokoušíme se tak znovu oživit to, co do města lidi táhne a kvůli čemu se velmi často do Brna vracejí, tedy gastronomii a zajímavé turistické cíle. Věřím, že tyto ekonomicky výhodné kroky ulehčí zmíněným subjektům návrat po pandemii, a návštěvníci města tak budou moci opět ocenit atmosféru, pro kterou je Brno oblíbeným turistickým cílem,“ sdělila primátorka města Markéta Vaňková (ODS).