Britská pošta v Antarktidě hledá nové zaměstnance na počítání tučňáků

Na nejodlehlejší poště na světě stráví zaměstnanci pět měsíců, a to během antarktického léta, které trvá od listopadu do března. Podle BBC bude úkolem poštmistrů zejména péče o historické budovy Port Lockroy, první permanentní britské základny na Antarktickém poloostrově. Používala se v letech 1944 až 1962, od roku 2006 funguje jako pošta a muzeum. Jejich provoz mají zaměstnanci zajistit.

Do Port Lockroy obvykle míří i množství turistů, v sezoně roku 2019 jich dorazilo na 18 tisíc. Během pandemie byla však pošta uzavřena, což znamená, že v ní dva roky nikdo nepobýval a nepracoval.

Podle jedné z bývalých poštmistrových je Port Lockroy jedním z nejkouzelnějších míst na zemi. „Bylo to vzrušující, museli jsme počítat tučňáky, když se vylíhli. Také musíte často uklízet, takže nemáte moc času se nudit,“ uvedla pro BBC Lauren Elliotová, která se domů do Británie vrátila na začátku pandemie.

Manažerka operací pro Antarctic Heritage Trust Lauren Luscombeová uvedla, že pro neobvyklou pozici hledají uchazeče s pestrými zkušenostmi. „Mohou to být zkušenosti z prodeje, ochrany památek, správy budov, vedení a managementu,“ vysvětlila. „Kromě toho je pro nás podstatné, aby nám ukázali, kdo jsou, a to skrze přihlášky a výběrové řízení.“

Lidé, kteří mají o práci zájem, mohou zasílat přihlášky do 25. dubna. Uzávěrka je minutu před půlnocí. Vítězní uchazeči v říjnu podstoupí týdenní výcvik v Cambridge a později odjedou do Antarktidy, kde budou až do března příštího roku.