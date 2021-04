Australský vnitrostátní let se zpozdil natolik, že cestující museli do karantény

K bizarnímu případu došlo 23. dubna při letu z Perthu do Brisbane. Stát Queensland totiž oznámil, že při cestě ze Západní Austrálie budou muset cestující do karantény – kvůli novým případům covidu právě v Perthu. Pro let aerolinek Virgin Australia by to nebyl problém, protože měl do cíle dorazit ještě před půlnocí, než začala nová pravidla platit, uvádí server CNN.