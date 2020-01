Austrálie je pořád skvělá, láká premiér turisty do požáry sužované země

V Austrálii řádí rozsáhlé požáry už od loňského podzimu. Zatím si vyžádaly 26 lidských obětí, mrtvých zvířat je podle posledních zpráv už asi miliarda, napsal server CBS News. Oheň kromě toho ovlivňuje i kvalitu ovzduší nebo viditelnost, a oblaka kouře dosáhla až do Chile a Argentiny.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR na svých stránkách doporučuje do oblastí postižených požáry vůbec necestovat. Jedná se zejména o části států Nový Jižní Wales, Victoria a Queensland.

V případě, že mají lidé cestu do Austrálie naplánovanou, není třeba ji podle serveru CNN rušit, turisté by však měli pozorně sledovat nejnovější zprávy o požárech. Měli by si také zkontrolovat, zda jim pojištění pokrývá případná zranění související s ohněm a podobně.