Albánie se chce stát žádanou turistickou destinací

Přilákat více turistů a stát se žádanou evropskou destinací. To je podle albánského premiéra Ediho Ramy cílem země, do níž v roce 2019 zavítalo přes šest milionů zahraničních hostů. Cestovní ruch tvoří sice jen šest procent tamního HDP, mohla by to však změnit nová infrastruktura, uvádí server Independent.