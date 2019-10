Aerolinky Qantas v pátek uskuteční nejdelší let na světě

Australské aerolinky Qantas v pátek uskuteční celosvětově první let mezi americkým New Yorkem a australským Sydney bez mezipřistání. Téměř 20hodinový let bude zatím pouze testovací a s omezeným počtem cestujících. Bude mu ale zřejmě patřit světový rekord, co se délky letu týče, upozornil server Simple Flying.