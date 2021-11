Aby se metro líbilo: pražská podzemka očima kunsthistoričky

Na některá místa zejména na lince B, která dokumentují snahu o polidštění podzemí, jsme vyrazili v rámci Dne architektury na začátku října s historičkou umění Veronikou Vicherkovou. Součástí vycházky pro veřejnost s názvem Cestování na úrovni? Pod zemí! byl i podchod na křižovatce uprostřed Václavského náměstí, odkud vede jeden ze vstupů do stanice Můstek.

Záměr zahájit v roce 1940 její realizaci však zhatila druhá světová válka a následná krize, která takové investice vylučovala. K oživení myšlenky došlo až o dvacet let později, kdy už v hlavním městě kvůli rozvoji osobní i nákladní automobilové dopravy nebylo k hnutí.

Dnes původně vzdušný podchod, do něhož se v roce 1978 napojily výstupy z metra, vypadá jinak. Změnily ho hlavně dodatečně vestavěné komerční „stánky”, v jejichž spleti poněkud zanikají umělecká díla Ladislava Dydka, jednoho ze zakladatelů výtvarné skupiny Máj 57. Jde o takzvaná štukolustra, plastiky vytvořené pomocí omítky z vápna a mramorové mouky. Abstraktní výtvory mají barvu trikolory. Autor rok po otevření podchodu, o němž informuje pamětní deska, emigroval a usadil se v Itálii.

Zmíněný podnik se do té doby zaměřoval hlavně na sanitární keramiku a kameninové hrnce. „Architekti museli být tehdy hodně kreativní, aby dosáhli zajímavého designu za využití toho, co bylo k dostání. Ve stanici Roztyly nebo Chodov jsou například všechny obklady vytvořeny z rozpůlených keramických trubek,” odbočuje kunsthistorička k lince C. Vynalézavost byla nutná i v případě osvětlení, kde si architekti museli vystačit většinou jen se zářivkami nebo sodíkovými výbojkami.