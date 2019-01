Nevšední kuchařka, která překvapivě není první svého druhu, nabízí recepty sestavené šéfkuchaři společnosti — drtivá většina pokrmů je servírovaná v obchodní třídě, výjimkou ale nejsou ani recepty na pochoutky z ekonomické třídy. Část výdělků z prodejů knihy má putovat na The Trotter Project, což je organizace, která zajišťuje kulinářské a edukační programy pro studenty v USA.

Craving airline food? Now you can make some at home. https://t.co/4fdednStMF

I přes tento chvályhodný aspekt si United Airlines vysloužily od uživatelů sociálních sítí spíše posměch. „Nevím, jak vy, ale já si asi nikdy neřekl, že to jídlo během letu mi fakt chutnalo a chtěl bych si ho udělat doma,“ uvedl jeden z uživatelů Twitteru Jono Haysom.

„Vždy mě zajímalo, jak udělat to kuře s rýží ala jídlo pro psy, co United servírují,“ přisadil si Richard Bocchinfuso. „Tak jsem se rozhodl, že se naučím vařit. Kuchařka United Airlines se zdá jako dobrý začátek, protože oni také neumí vařit,” glosoval uživatel pod přezdívkou Ivy.

