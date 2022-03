Vystavte pokojovky místo obrazů

Tak trochu jiné poličky. Listy a výhony nacházejí v drátěných okách oporu. Jak rostliny přirůstají, kov mizí a celé to vyvolává příjemný pocit hojnosti. Foto: Adéla Mclintock, Právo

Sešla se vám fůra pokojovek a řešíte otázku, kam s nimi? Jděte na to chytře a vystavte je, jako by to byla sbírka obrazů. Oživíte nudnou zeď, ušetříte spoustu místa, očím zajistíte parádní podívanou a rostlinám spokojenější život.