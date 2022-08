Vrbiny jsou přebornice nejen v kvetení

Za seznámení stojí čtyři druhy, které do zahrady vyšperkované letní pohodou vnášejí nejen zářivé květy, ale i listy v barvách zřídka vídaných a o to cennějších.

Vrbina tečkovaná (Lysimachia punctata) roste na přírodních lokalitách u nás i jinde v Evropě. V zahradách je k vidění často. Kdo by se divil, když se chlubí nákladem zlata jiskřícím od května do července na stoncích vysokých 70 až 100 cm?

Vzpřímené lodyhy připomínají špízy, na nichž se rytmicky střídají cípaté pohárky květů s měkce chlupatými, trávově zelenými listy. Jak by to vypadalo, kdyby se po krajích listů roztekla smetana, předvádí fantastický, až do srpna kvetoucí kultivar Alexander, který zaujme i bez květů.