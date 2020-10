Unikátní rostliny zbaví záhon všednosti

Co byste řekli na „nekvetoucí“ třapatku, imitátora štědřence nebo třeba na hadinec s žirafím krkem?

Že by ještě nevykvetla? Nebo snad už odkvetla? Vždyť v létě „normální“ třapatky září barvami ostošest, pomyslí si každý, kdo se prvně setká s třapatkou západní.

A co víc, kuriózní fazonu si rostlina tolerující jak úpal, tak dlouhodobější sucho udržuje až do konce zimy.

Když se na skalce mezi kameny zavrtí ještěrka, je to radost. Když tam v letním vánku zatřepe hlavičkami pavinec, je to úplná extáze!

Bezpočet střapatých, téměř kulovitých květních chomáčů se na nízkých drátovitých stoncích otevírá od června a s oblibou na nich rejdí všecko, co má sosák.

Při poctivém odstřihávání uvadlých strboulů si trvalka zachovává svěží vzhled a kvete až do září. Nejen v alpínu, ale i v korytě či slunné záhonové borduře s písčitou půdou.

Nenajde se nikdo, kdo by při setkání s tímhle zeleným Goliášem, ať už na dovolené, nebo v botanické zahradě, nepoulil oči na vrch hlavy.

Stromkový hadinec (Echium pininana) je ztělesněním jedinečnosti. Svá květenství vynáší málem až do oblačné výše.

Podaří-li se nám sehnat semena, můžeme si ho sami vypěstovat ve skleníku. Nejdřív vytvoří listovou růžici. Tu druhý rok po výsevu, jakmile odezní mrazy, přesadíme do záhonu, kde se z ní vyklube květenství delší než žirafí krk.

Když nevykvete, vykopeme ji opatrně koncem léta, vrátíme do skleníku a znovu vysadíme ven ve třetím roce. To už odmlouvat nebude. Škoda že po odkvětu ztrácí energii a odumírá.

Srdčité listy, výhony spletené v houšť a zprvu bělavá, později starorůžová květenství, která se čtyři měsíce povalují na trsech ve dvoumetrové výšce jako chuchvalce mlhy na rybníku. To je stručný popis mimořádně poutavého rdesna gigantických proporcí.

Rozrůstá se do šířky dvou tří kroků a v záhonu, ba dokonce mezi keři hravě zastává pozici lídra.

Rdesno (Persicaria polymorpha) obřích rozměrů dokonale plní roli lídra na záhonu. Kvete od června do podzimu.

Rychle rostoucí trvalka je ideální do tzv. sezonních živých plotů, které nás v létě schovají při koupání v bazénu nebo při opalování na terase. Na oplátku žádá úrodnou kyprou půdu na slunci či v polostínu, kde vydrží celé roky.

Vlčinec je šmrncnutý víc do moderna a je loajálnější. Nezmizí po dvou třech letech beze stopy, ledaže by ho dlouhodobě sužovalo sucho, mokro nebo stesk po sluníčku.

Jako talentovaný imitátor se ani nesnaží, aby se barvou odlišil od svého dalšího příbuzného, štědřence (Laburnum). Zlatem obtěžkaná hroznovitá květenství dokonce vystavují společně od konce dubna do června. To pak mají včely i čmeláci posvícení a my hned lepší náladu.