Prožijte léto s něžnou lobelkou

V rodě Lobelia najdeme plus minus čtyři sta druhů. Původním bydlištěm mnoha z nich je Afrika. I lobelku modrou (L. erinus) zhýčkalo tamní sluníčko.

Lobelka kvete - jak si každý hned pomyslí - milionem kvítků. Široké jsou asi jako bříško u malíčku. Co kvítek, to nálevkovitá koruna se spodním pyskem rozloženým do trojplátečného vějířku a horním připomínajícím nastražená oslí ouška.