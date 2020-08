Ostálky prodlouží radost z léta

První květy se objeví asi 60 dnů od výsevu. Chceme-li si barevnou nádheru užít co nejdéle, předpěstujeme si začátkem dubna rostliny za oknem. Vyséváme do rozložitelných květináčků z papíru, které spolu se sazeničkami sázíme po zmrzlých rovnou do země. Vyhneme se tak pikýrování a rušení kořínků.