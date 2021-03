Ohlédnutí za výtvory našich čtenářů z letošní sněhové nadílky během lockdownu

„Do několika kýblů a nádob jsme napustili vodu a nechali ji zmrznout... no a druhý den se tyhle 'bábovičky' jen vyklepaly, sestavily na sebe (bylo nutné je jen 'slepit' rozehřátým sněhem), potom vše znovu polít vodou a mráz dílo dokončil. Problém ale nastal, jak udělat oči a knoflíky, ale nakonec i to bylo velmi jednoduché... Vše jsme vystřihli z černého papíru, namočili do vody, a pak to krásně přimrzlo na potřebná místa. V průběhu stavby jsme také nenásilně oživili distanční výuku fyziky (syn je v 9. třídě) a vysvětlili si pojmy jako změna skupenství, fázový přechod, měrné skupenské teplo, měrná tepelná kapacita... No tohle asi moc velká zábava nebyla, ale překvapivě to fungovalo,” napsal nám Martin.