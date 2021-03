Není jara bez krásy petrklíče

Petrklíč neboli prvosenka jarní (Primula veris), jak prosté kvítko pojmenoval v roce 1819 Jan Svatopluk Presl, rozhodně nepatří do škatulky všedností. Kam přijde, tam rozdává radost nejen veselou barvou, na kterou jsme se tak dlouho těšili, ale i snovou vůní.

To však nejsou všechny vlohy a schopnosti, které v sobě příbuzný bramboříků a vrbin skrývá. Rád také vypomáhá v kuchyni, léčí a první hmyzí opylovače chrání před vyhladověním.

Povídá se, že otevírá brány jara. V nížinách i podhůří. Klíčů nosí pro jistotu celý svazek. Visí na vrcholku bezlistého, nevětveného stonku. Co klíč, to květ. Tvoří je dlouze nálevkovitá koruna, usazená v nadmutém a jakoby o číslo větším kališním kornoutku bleďounce zelené barvy.

Odrůda Sunset Shades vnáší do rodiny petrklíčů plamennou vášeň. Obyčejný trávník proměňuje v pestrou jarní louku.

Všimněte si oranžových skvrnek na vnitřní straně korunních plátků. Jsou to navigační značky pro hmyz, vedoucí přímo k nektaru uloženému v hlubinách květních pohárků. Od přírody jásají sytou žlutí.

Je to paráda, lehnout si na záda a dýchat vůni petrklíčů. Zkuste to taky! Osvěžující medově ovocné aroma, podobné trochu modřencům, vám poplete hlavu. Škoda, že voňavou nádheru od země dělí jen dvacet až třicet výškových centimetrů, které nedovolují větru, aby ji posbíral a rozšířil po okolí, jako je tomu třeba u lýkovce.

Na rozdíl od jeho květů si na těch prvosenkových aspoň smlsneme. Ozdobí saláty, dezerty, koktejly. Obsahují vitamin C a po usušení se přidávají do čajových směsí působících na dýchací ústrojí. Vyrábí se z nich tonikum posilující srdeční činnost.

Prvnička, kropáček nebo také šlakovní bylina, jak se na venkově prvosence jarní říkalo, obývá naše lesy odjakživa. Avšak temný chvojový les to není, protože aby vykvetla, potřebuje aspoň trochu slunečního svitu.

Lidem se petrklíč vždycky tuze líbil, a tak jej stěhovali z lesů do zahrádek. Časem se dostal až na pulty zahradnictví. Tam si ho za pár desetikorun kupte a ten divoký nechte lesu, ať má na jaře čím pohostit hladové žluťásky a čmeláčí královny. Je to dobrák od srdce. I proto se snaží plnit pohárky sladkým nektarem už v prvních březnových týdnech.

Daří se mu to na jižní Moravě, a když se znatelně oteplí, tak i jinde. Pokud mrazivě fučí, odloží kvetení na duben.

Z květináče s propustnou půdou, umístěného v řídkém stínu pod modrou oblohou, se petrklíč usmívá i dva měsíce. To proto, že se květní stvoly klubou postupně a květy nikdy neuvadají hromadně.

Konkurenčních kořenů se nebojí, často je to dokonce on, kdo sousedy s méně ostrými lokty vypuzuje. Kde se totiž petrklíč cítí dobře, tam se vydatně houfuje.

Začíná to opylením. Krom motýlů a čmeláků ho zprostředkovávají drobní brouci, včely samotářky i medonosky. Po opylení se tvoří plody zvané tobolky.

Pakliže semena sklidíme sami, vysejeme je do květináčků nebo tzv. in situ (v daném místě) nejlépe okamžitě. Petrklíč můžeme množit i vegetativně rozebráním hustého trsu na jednotlivé růžice. Ty se skládají z měkkých, svěže zelených, svraskalých listů, které dospívají v létě a na křehkých řapících často drží přes zimu. Nejstarší z nich koncem zimy odstraňujeme, aby jarní krása petrklíčových květů zářila do široka daleka.