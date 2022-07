Nechte se svést krásou denivek

Když pak denivkám (Hemerocallis) dovolíme, aby předvedly svou nenáročnou povahu a obdivuhodnou výkonnost, dosáhnou toho, o co jim šlo od začátku: z nevinného flirtíku je rázem vášeň na celý život.

Mnozí denivkám zasvětili život i zahradu. Směňují je, kupují, neustále touží mít další z tisíců odrůd. Každý se může vydat na vzrušující výpravu do jejich rozmanitého světa. Jsou dobře k sehnání a nestojí jmění.

To, jak dlouho vydrží jednotlivý květ, ať už na záhonu, nebo ve váze, prozrazují první tři písmenka v jejich názvu. Na pevných štíhlých stoncích vysokých 40 až 150 cm se během sezony střídají desítky květů, takže rostliny kvetou bez přestávky mnoho týdnů. Ovšem jen na slunci nebo v lehoulinkém přistínění. V temnu je kvést ani nenapadne. A to by mrzelo i naše chuťové pohárky.