Muž při terénních úpravách zahrady objevil starý bunkr. Neuvěříte, co z něj udělal

Bylo to v roce 2019, když se Sam (své příjmení médiím nechtěl prozradit) rozhodl poněkud upravit terén v zadní části zahrady. Chtěl tam založit nový trávník, a tak bylo potřeba terén trochu srovnat. Část půdy ale byla mnohem níže než jinde. Pustil se tedy do práce.

„Můj rýč projel skrz zem do prázdna, a tak se na to tchán přišel podívat. Objevili jsme starou klenutou střechu a kamenné schody. David (tchán) navrhl, abychom kopali dál. To mě moc nenadchlo. Byl jsem ale nakonec rád, že jsem ho poslechl. Trvalo několik dní, než jsme to vykopali a odnosili všechnu hlínu a cihly,” popsal Sam svůj nález britskému deníku Metro.