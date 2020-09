Mech, šišky, kůra. I tak vypadá pohodlný hotel

„Celý ho ze starých prkének stloukl dohromady hlavně můj bratr. Jeho přítelkyně namalovala nápis HOTEL. Já jsem nasbírala výplň do jednotlivých pokojů. Naši rodiče též pomáhali, například se šmirglováním a řezáním dřevěných prken,” napsala nám Monika.

Přiložené snímky mohou přitom být velice názornou pomůckou a inspirací pro všechny, kdo by se do stavby hmyzího hotelu chtěli také pustit.

Interiér je rozdělen do několika oddílů či „pokojů”, jak to trefně nazvala Monika, přičemž každý má jinou výplň tak, aby si každý z hmyzích druhů našel to nejpohodlnější ubytování.