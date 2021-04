Mahónie je pro zahradu terno

Jarní kytice. Mahónie snáší řez bez problémů, proto se nebude zlobit, když pár rozkvetlých větviček přidáme do vázy s tulipány a zlaticí. Foto: Adéla Mclintock, Právo

Je na čase vyseknout této přehlížené a nedoceněné dřevině poklonu. Sluší jí to celý rok, s ničím nedělá cavyky a nádavkem plní bříška ptáčkům i hmyzu. Kdo by nechtěl získat mahónii do svých služeb?