Když vrby ozdobí plyšové kočičky

Každý dobře zná popelavé kočičky jívy (Salix caprea). Když je sluníčko nasvítí pěkně zezadu, vypadá to, jako by vousatá tělíčka potemněla a ověnčila se stříbrnou glorií.

Také u mimořádně zajímavé keřovité odrůdy Wehrhahnii vrby hrotolisté (S. hastata) se kočičky barví do šeda. Co kočičky, macatí kocouři jsou tím, co neslyšně vrní mezi fialově hnědými letorosty a číhá na teplo slunečních paprsků, které je přinutí k přebarvení do narcisové žluti.