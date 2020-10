Je čas začít s přikrmováním ptáků před zimou

Ve dnech trávených doma v rámci protikoronavirových patření a prázdnin, které se neplánovaně protáhly dětem, se společně můžete postarat ptákům ze svého okolí o potravu, jež jim pomůže snáze přečkat zimní měsíce. Chce to ale vědět, co jim prospěje a co jim naopak k ničemu nebude, nebo jim může dokonce uškodit.

Krmítko musí ptákům nabídnout pohodlný přístup ke kvalitní potravě, ale zároveň na něm musí být v bezpečí. Znamená to, že krmítko by mělo být zhruba dva metry nad zemí, ovšem tak, aby k němu měli přístup jen ptáci a nikoli predátoři.

Proto je umístíme například vršek hladké kovové tyče a nikoli na dřevěný kůlek, který by sice vypadal přírodněji, ale nejvíce by nad ním zajásaly kočky. Ze stejného důvodu budeme dbát na dostatečnou vzdálenost od okolních stromů a keřů, odkud by jiná zvířata než ptáci mohla na krmítko doskočit. Odstup by měl být opět zhruba dvoumetrový.