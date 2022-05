Jak doma vypěstovat avokádo z pecky

Nejoblíbenější metodou, jak pěstovat avokádo, je ta, kdy necháte pecku avokáda naklíčit ve vodě. Nejlépe se k ní dostanete tak, že avokádo opatrně rozříznete podél, chytnete z obou stran do dlaní a otočíte proti sobě. Pecku vyjměte a nezapomeňte opláchnout, aby na ní nezůstaly žádné zbytky dužiny, kvůli kterým by mohla začít zahnívat.

Po obvodu pecky zapíchněte tři nebo čtyři párátka a položte špičkou nahoru na sklenici s vlažnou vodou. Vody by se měl dotýkat jen spodek pecky. Sklenici umístěte na světlé a teplé místo ideálně s teplotou kolem 25 stupňů. Vyhněte se přitom přímému slunečnímu svitu.

Avokádo klíčí pomalu a může to trvat i několik týdnů. Do dvou měsíců by se ale měly objevit první kořínky. Pokud ne, klíčení se pravděpodobně nepodařilo a štěstí byste měli zkusit s novým avokádem.