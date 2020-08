Elegantní můstky ozdobí venkovskou i moderní zahradu

Cesta přes vodu musí být bezpečná, měla by však také lahodit oku. Jakého bude ražení, to záleží na naší fantazii a na prvcích v okolí. Napoví nám sama vodní plocha, styl domu i druhy rostlin v záhonech.

Most s nosnou konstrukcí z oceli byl vyrobený na zakázku v kovářské dílně. Slušivý modrý nátěr ho chrání před rezivěním a zároveň opticky vymaňuje z jednolité náruče okolní zeleně. Přesto do prostředí perfektně zapadá a nesnaží se jej přehlušit.

Hravou povahu nezapře majitel téhle vodní tišiny s výhledem do trvalkových záhonů.

Když ostrůvek zastřešíme, užijeme si krásné chvilky venku i v době, kdy do blýskavé hladiny bubnuje déšť.

Konceptuální design má provokovat a vyvolávat pozornost, přesně jako se to daří v téhle údolní zahradě s rybníkem napájeným bublavým potůčkem, nad nímž se klene dřevěný můstek ošetřený nátěrem v rybízově červeném odstínu.

Vyvýšenina v jeho středu skýtá dokonalý rozhled na okolní výsadbu i na vodní zrcadlo korunované stejně zbarvenou abstraktní skulpturou, která do jinak střídmě pojatého prostoru vnáší osobitý až teatrální říz.

Sotva by se našel jiný materiál, který by si s přírodním rybníčkem rozuměl lépe! Co na tom, že fošny vybledly od sluníčka? Důležitější je bezpečnost, takže pokud dřevo, nejlépe trvanlivé dubové, nemá zdrsněný povrch, potáhneme ho drátěným pletivem, aby ve vlhku neklouzalo.