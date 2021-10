Živé rostlinky vykouzlí doma tu pravou pohodu

Oázou klidu může být třeba čtecí koutek. Je to miniprostor s pohodou, do něhož patří pohodlný ušák, lenoška, spousta polštářků, stolek, malá knihovnička a samozřejmě stojací lampa.

Zelené rostlinky nemusejí být jen v klasickém květináči, ale mohou šplhat hezky do výšek a dělat vertikální dekoraci. K tomu potřebují pevnou oporu, třeba dekorativní žebřík, který v interiéru vytvoří atmosféru stylu zvaného urban jungle.

Rozkládací křeslo Tunis v šedé tkanině je praktické do klidové zóny, která může sloužit i jako část pro hosty.

Rostliny mohou vypadat také jako „vlasy“. A to, když se usadí do rozmanitých nádob, které jsou vtipné, vkusné a decentní. Nám se líbí kolekce Flower me Happy, v níž najdete malé i velké porcelánové květináče. Jsou osobité, navržené od dánských designérek, mají roztomilé obličeje, a dokonce vlastní jména.