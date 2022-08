Zbavit se plynového kotle? Pečlivě to zvažte

„Poslední měsíce se trh se zdroji vytápění vyvíjí velmi dynamicky. Plynové kotle jdou do ústraní zájmu, větší odbyt mají tepelná čerpadla, kotle na tuhá paliva, elektrokotle a další,“ přiznává Lukáš Ingr, produkt manažer pro vytápění a ohřev vody ze Stavebnin DEK.

Prodej plynových kotlů se ovšem podle něj nezastavil, firma má co dělat, aby pokryla dodávky dosud nejprodávanějších modelů. Zároveň poukazuje na pozitivní trend. Lidé ohledně zdroje vytápění nechávali rozhodnutí na topenáři, který kladl požadavky na zákazníka. Dnes však klienti kladou své nároky na topenáře, a ti se s novou situací musí vypořádat.

Vlastníme-li atmosférický plynový kotel, zvážíme nákup o 20 až 30 % úspornějšího kondenzačního plynového kotle. Jeho výhodou je vysoká účinnost zaručující nízkou spotřebu. Na trhu jsou k dostání závěsné typy, v kompaktním a designovém provedení, které bez obav umístíme v kuchyni či v koupelně. Stacionární varianty postavíme třeba do chodby.

Při rozhodování o plynovém kotli je také třeba uvážit, že provozní náklady rostou kvůli historicky nejvyšším cenám elektřiny i uživatelům TČ a elektrického vytápění, ať je to elektrický kotel, přímotop, či akumulační kamna.

Plynový kotel pokryje jen teplotní špičky a zajistí přípravu teplé vody. Bonusem využití TČ vzduch/vzduch je cena a lehká instalace, nemusíme zasahovat do stávajícího topného systému. Umístění venkovní jednotky a vnitřních (kazetových) jednotek vyžaduje drobné stavební úpravy. Na nákup TČ se nadto dá čerpat dotace.

Klimatizační jednotky AIR a AIR PLUS s energetickou třídou topení A+, sezonním topným faktorem 4,0 a se systémem zdravotních filtrů využijeme i k vytápění. Pro více místností je vhodný typ multisplit.

Česko by mohlo jít ve stopách Francie, Rakouska, Itálie či Dánska v rozšířenějším využití biometanu, jehož základem je bioplyn vznikající během kontrolovaného rozkladu biologického odpadu. Lze jej vyrábět bez závislosti na počasí, produkci je možné skladovat. Podoba státní podpory biometanu v Česku se však zdrženlivě rýsuje již několik let.

Někteří majitelé plynových kotlů zvažují přechod na propan. Jeho spalování je ekologické a doporučuje se i do chráněných krajinných oblastí. Kapalný propan vzniká při rafinaci ropy, je závislý na jejích dodávkách do rafinérií a právě to ovlivňuje jeho cenu.