Zaostřeno na koupelnový nábytek

Koupelna je místem, kde by se člověk měl cítit dobře. Proto je při jejím zařizování kladen důraz na design. Zde platí jednoduché pravidlo, nábytek by měl vždy být v souladu s celkovým pojetím koupelny a ideálně její styl podtrhnout a dotáhnout k dokonalosti.

Důležité jsou tak nejen barvy, které by měly být v harmonii s použitými obklady a dlažbou a eventuálně také barvou sanity, ale i styl.

„V designu hrají rozdíl i takové detaily, jako jsou úchytky na nábytku. Zatímco vyznavači jednoduchosti často volí skříňky a zásuvky bez úchytek se systémem push to open, příznivci elegance zase skříňky s lesklými kovovými úchytkami,“ uvádí Iva Šedivá ze společnosti Laufen CZ, pod niž spadá i česká značka Jika.

„Zajímejte se o to, jestli byl pro výrobu nábytku použit hloubkově impregnovaný materiál, anebo např. jen standardní lamino, případně MDF desky,“ doporučuje Martin Zítek z firmy Ravak.

Zaměřit byste se dále měli také na celkovou kvalitu provedení. Otestujte funkční otevírání a zavírání dvířek i zásuvek, provedení úchytek, sledujte provedení vnitřních polic, lepení hran, které by měly být lepeny kvalitními lepidly, aby byly dostatečně voděodolné.

Ještě větší pečlivost si při výběru žádá dřevěný nábytek , který se v koupelnách objevuje stále častěji. Ideální jsou zejména exotická dřeva jako teak. Nejenom že dlouho vydrží, ale vypadají efektně a v místnosti vytvářejí luxusní atmosféru. Podmínkou to ale není.

Například společnost Dřevojas má v nabídce řadu Invence, což je koupelnový nábytek z masivního dubu, který díky speciální olejovoskové vrstvě obstojí i v tak náročných podmínkách, jaké v koupelnách běžně panují. Pamatujte ale na to, že dřevěný nábytek bude vyžadovat určitou péči.

Nábytek by měl poskytovat dostatek úložných prostor, abyste ukryli vše, co nemá být na očích. I to hraje v tom, jak se v koupelně budete cítit, podstatnou roli.