Základní škola v Dolních Jirčanech slouží i jako kulturní centrum obce

Hned na první pohled upoutá svou podobou. Netvoří ji totiž jeden blok s několika křídly, ale několik budov, které jsou spolu propojené. Stavba je rozdělena do tzv. klastrů, tedy funkčních celků.

Neobvyklý styl uspořádání školy zaregistruje její návštěvník hned po vstupu do budovy. Stačí pár kroků a zjistí, že se v podstatě nachází v jídelně, přesněji na galerii nad ní. Architekti použili pro uspořádání školy totiž velice podobný systém, jaký je známý z rodinných domů.

Srdcem školy určili právě jídelnu a sní sousedící dvojici tělocvičen. Ty obklopili ještě dalšími společně využívanými prostory a třídy rozmístili do oněch okrajových klastrů.

Jednu dvojici zabírají třídy prvního stupně, druhou pak třídy druhého stupně. Třídy mají ve své budově vše, co k výuce potřebují, což je praktické zejména u prvního stupně, kdy malí školáčci mají pro sebe jasně vyhrazený a vizuálně označený prostor, takže se ve škole snadno a dobře orientují.

Návštěvníka školy rovněž brzy upoutá vizuální provázanost společných prostorů (chodeb) a tříd. Do každé se vstupuje prosklenými dveřmi, a každá z tříd má ještě velké okno, kterým je vidět do chodby. Parapet takového okna může sloužit jako příjemný koutek k sezení a studiu.

Chloubou školy jsou specializované učebny, které se v běžné základní škole objevují jen výjimečně. Je to hodně dané právě propojením účelu školy s kulturním centrem.

I díky tomu je zde například taneční sál s typickými madly při straně a zrcadlovou stěnou, svým vybavením vzbudí úžas multimediální laboratoř, jež je ve skutečnosti sálem využitelným k hudebním produkcím, v její blízkosti je pak kromě skromné počítačové učebny nápadně připomínající IT kanceláře v nejrůznějších firmách nahrávací studio pro školní rozhlas.

„Nejúžasnější na tomto projektu je skutečnost, že tak, jak jsme školu navrhli, v takové podobě opravdu stojí. Znamenalo to veliké zapálení ze strany investora, tj. obce a snaha vytvořit pro žáky opravdu moderní prostředí s kvalitním vybavením a zázemím,” pochvaluje si architekt Ondřej Píhrt, který nás po škole provedl.

Svým nadšením z budovy školy se netají ředitel Daniel Kohout: „Se školou jsme spokojení. Přecházeli jsme z několika budov, které byly poměrně staré a ani nebyly určené jako školy. Takže to, co tady máme, je pro nás velký nadstandard.”

Zároveň si je ale vědom dvou rysů, které někteří vyučující zmiňují jako nedostatek. Tím prvním je velikost tříd, které nebyly plánované na tak velký zájem, jakému v současnosti škola díky své modernosti čelí. Pokud by byly naplněné na maximum, nebylo by možné v nich učit už jinak než ryze tradiční metodou a i tak by byly poněkud těsné.