Vybíráte kuchyňský dřez? Vsaďte na neotřelý design či barvy

Kuchyně Fashion má dvířka z matně lakované MDF a díky tzv. ostrůvkovému provedení získáte pracovní i úložnou plochu navíc. V ostrůvku může být varná deska i dřez, ale musíte na to myslet již při plánování skrze zavedení elektřiny, odpad vody. Foto: Asko - Nábytek

Vybíráte-li dřez do kuchyně, rozmyslete si pořádně rozměr a kvalitu materiálu. Pokud je to možné, preferujte ten v komfortní velikosti, i když vás limituje uspořádání kuchyňské sestavy. Oceníte to ve chvíli, kdy drhnete připálený pekáč nebo oplachujete větší kus nádobí. Stejně tak dbejte na kvalitu materiálu, jednotný styl a decentní odstíny kuchyně.