Víte, z jakých materiálů je vyroben koupelnový nábytek a vyznáte se v jejich zkratkách?

Základním stavebním kamenem koupelnového nábytku je deska. Ne ale ledajaká, nejčastěji se používají ty, které nesou označení DTD, LTD, HPL, MDF či spárovky.

„DTD desky jsou v nábytkářském průmyslu vyžívány zejména jako nosný materiál pro dekorativní povrch. Nejde však pouze o estetickou záležitost – DTD desky by samy o sobě nezvládly odolávat vlhkosti a dalším okolním vlivům, a to už vůbec ne v náročném prostředí koupelny,” vysvětluje Martin Dusík ze společnosti Trachea.

Zkratka LTD označuje laminovanou dřevotřískovou desku. Stejně jako v případě DTD tyto desky vznikají tak, že se tzv. nevýtěžové části stromu rozemelou na třísky, které se smíchají s lepidlem, slisují a obrousí. Na takto připravené desky se pak nanese několik vrstev papíru.

„Poslední vrstva papíru má dekor, a to buď různé barevné provedení, dřevodekor, mramor, kámen a další. Aby byla zajištěna odolnost proti vlhkosti a vodě, je povrch zalitý melaminovou pryskyřicí, což je laicky řečeno plast. Po nařezání se desky olepují ABS hranou,“ popisuje Petr Blažek ze společnosti Dřevojas.

LTD lamino se tak řadí mezi pevnější nábytkové materiály a v koupelnách je oceňováno zejména pro svoji mechanickou odolnost, nízkou cenu i jednoduchou údržbu.

Kvalita LTD laminovaných dvířek je do velké míry závislá na kvalitě pořezu a následném ohranění dvířek.

Jak na to

„Pokud například výrobce použije při výrobě LTD laminovaných dvířek tupý pilový kotouč, může dojít k nežádoucímu odštípnutí povrchového materiálu a přes vzniklé mikrotrhlinky poté může až do vnitřní plochy dvířek pronikat vlhkost, což je zejména v koupelně nežádoucí. Následkem je nabobtnání materiálu a znehodnocení celých dvířek,“ upozorňuje Martin Dusík z Trachey.

Díky tlaku a teplotě se všechny vrstvy propojí a propečou do jednolitého materiálu pyšnícího se vyšší mechanickou a chemickou odolností a zaručujícího vyšší odolnost vůči vodě a vzdušné vlhkosti. Tedy vlastnostmi, jež jsou pro koupelnový nábytek žádoucí.

„Vysokotlaký laminát doporučuji v koupelně použít na umyvadlové desky - ať už samostatné, tak i v rámci skříněk, u kterých je použité samostatně stojící umyvadlo. To jsou totiž místa, která jsou nejvíce vystavena působení vody a vlhkosti. Deska z povrchem z HPL odolá i rozlitému odlakovači či pádu flakonu s parfémem,“ radí Petr Blažek.

Není to ovšem jediné možné využití pro tento typ desek. „Unikátní nábytkový materiál s HPL povrchem představuje nanolaminát Fenix – vnitřní DTD deska je oboustranně opatřena vysokotlakým laminátem s vrstvami odolných pryskyřic nové generace zpracovaných za pomoci nanotechnologií. Díky tomu je tento materiál rezistentní nejen vůči mechanickému poškození, ale také vůči vysokým teplotám a vlhkosti, což právě v koupelně opravdu oceníte,“ dodává Martin Dusík z Trachey.

Také MDF deska by sama o sobě v koupelně příliš dlouho neobstála, a proto je třeba ji zahalit do správného povrchu. Nejčastěji slouží jako základ pro lakovaný a fóliovaný nábytek.

„Výrobní proces fóliovaných dvířek probíhá ve vysokotlakém vakuovém zařízení, do kterého přichází nosná deska z MDF materiálu ideálně opracovaná do daného profilu a rozměrů. Povrchová fólie v podtlaku naprosto přesně obepne dvířka ze všech čtyř bočních stran, což zabraňuje pronikání vlhkosti do vnitřní MDF desky,“ popisuje Martin Dusík.