Víkendové bydlení pro pár, který rád hostí své známé a kamarády

Po malém bytě v pražském Podolí, který rekonstruovali před několika lety, se Katka s Martinem pustili zase do zařizování.

Tentokrát ale nešlo o žádnou rozsáhlou rekonstrukci, ale o drobné úpravy víkendového bydlení daleko za metropolí. Martin je profesionálním sportovcem a kromě vodních sportů má rád běžky a skialp, takže ho to logicky táhne na hory, konkrétně do Krkonoš.

S manželkou Katkou se tedy začali poohlížet po něčem jiném, ideálně opět na Mísečkách. Nechtěli nikam do Špindlerova Mlýna či do jiného horského města, protože toužili po klidu, který Mísečky i přes novou výstavbu ještě stále nabízejí.

Navíc jsou už dost vysoko, takže je tam skvělý vzduch a lyže můžete nazout už před domem. Brzy zjistili, že se na Mísečkách opravdu stavějí nové apartmány, ale když se o to začali blíže zajímat, byly už všechny byty zarezervované. I přes to si nechali apartmány ukázat a hned se do jednoho zamilovali.