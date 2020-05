Vchodové dveře dům chrání i zdobí

Oblíbené jsou vchodové dveře, které nabízejí kombinaci dveřního kompletu a rozmanitých světlíků, bočních i horních. Přivádějí do chodby potřebné denní světlo, celkově dojem ze vstupních dveří odlehčují.

Skleněná výplň bývá neprůhledná, do interiéru tak není vidět, oblíbená jsou i skla ornamentální.

Nízká cena, široká nabídka barevných odstínů a pohodová údržba. To jsou hlavní důvody, proč si pořídit vchodové dveře z plastu. Při výběru se ale obraťte na prověřenou firmu, protože plastový výrobek musí opravdu něco vydržet. Zajímejte se o kvalitu a tuhost plastového profilu, sílu jeho kovové vnitřní výztuhy. Ta by měla být v tloušťce 3 mm.

Nevýhodou plastových dveří je, že vlivem tepla dilatují. Způsobuje to dokonce teplo i ze slunečního záření, proto si plast nepořizujme, když jsou dveře orientované na jih a celý den na ně svítí slunce. Plastové dveře nejsou vhodné ani pro použití v moderních velkoformátových provedeních.

Vstupní vchody jsou tvarované do oblouku či různých dalších tvarů, mají ornamentální zdobení. Tak poznáte hned na pohled dřevěné dveře. Variabilní tvarování je totiž předností tohoto materiálu.

Pro vyšší odolnost dřevěných dveří některé firmy pod finální lazuru ještě z interiérové strany přidávají speciální membránovou vrstvu, která dokáže vlhkosti v pronikání do dřeva zabránit. Vrstva se nanáší stříkáním za pomoci počítačem řízeného hydraulického robota, nikoli jednoduchým máčením.

„Hliníkové dveře se díky použitým materiálům hodí do velmi frekventovaných

prostor. I při velkém zatížení lze hovořit o životnosti a maximální funkčnosti po dobu zhruba 50 let. Tu ovlivňuje i velmi snadná údržba. Plastové dveře je nutné jednou do roka seřídit, u hliníkových tato záležitost odpadá,“ vysvětluje Petr Přichystal z firmy Lomax.