V systémech inteligentního řízení domácnosti vidí budoucnost skoro polovina Čechů

Chytré technologie pozvolna pronikají do většiny oblastí našich každodenních životů a také do našich domovů. Jejich automatické fungování zařizují tzv. systémy inteligentního řízení domácnosti. Budoucnost v nich aktuálně spatřuje 43 procent Čechů. Vyplynulo to z výzkumu společnosti IdeaSense.