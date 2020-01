V čem budou spát sportovci na olympiádě v Tokiu? V postelích z lepenky

Do slavnostního zahájení letošních letních olympijských her, které začnou 24. července, zbývá ještě dost času. Organizátoři ale už mají jasno v tom, jakým typem nábytku chtějí zařídit ubytovací prostory v olympijské vesničce.

Po zkušenostech pořadatelů minulých her už dobře vědí, že velké ubytovací komplexy se podaří ve stejné kapacitě i do budoucna využívat jen stěží. Zařizovat je tedy trvalým vybavením by bylo zbytečné plýtvání materiály i penězi.