Umyvadlo - nejvyužívanější věc v koupelně

Ranní vstávání celé rodiny bývá hektické, vystřídat se v koupelně musejí všichni. Hygienu bez stresů do určité míry vyřeší praktické dvojumyvadlo.

Oblíbená jsou i moderní hranatá provedení v šířkách 50, 55 a 60 cm. Chcete-li, aby umyvadlo v koupelně opravdu vyniklo, posaďte ho na desku. Volit lze šířky desky od 60 až do 270 cm. Řešení se najde i pro výklenky, protože montážníci nemají problém desku podle potřeby zakrátit.

Samotnou desku lze doplnit o elegantní skříňku: k dostání je ve výškách od 20 do 40 cm a šířkách od 40 do 120 cm. Umyvadlové desky lze prostě sladit s každou koupelnou, a to přesně na míru! Výhodou je i barevná variabilita: matná bílá, šedá, beton i rozmanitý dřevodekor.