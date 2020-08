Tomáš s Kristýnou postavili dům hlavně kvůli dětem. Jejich neobvyklé řešení půdorysu vás překvapí

Proč jste se rozhodli postavit nový dům?

Tomáš: Bydleli jsme v centru Brna v malinkém bytě. A protože jsme chtěli rodinu a dopřát našim dětem větší životní prostor, rozhodli jsme se stavět. Vycházeli jsme z toho, že v dnešní době stojí v Brně velký byt pro rodinu skoro stejně jako nový dům, a kvůli dětem jsme se rozhodli pro dům se zahradou.

Podle čeho jste si vybírali pozemek?

Tomáš: Hlavním kritériem byla lokalita, a to Brno. Dívali jsme se sice i na parcely mimo město, ale představa, že budeme pořád dojíždět a vozit děti do školy a kroužků, se nám nelíbila. Pak se naskytl za výhodnou cenu tento pozemek, který jsme nakonec koupili napůl s mým kamarádem. Ten staví hned vedle nás. To mi přijde jako velice dobré a ekonomické pořízení pozemku.

Byly tu přípojky na inženýrské sítě?

Tomáš: Ano, vybudovala je stavební firma, která stavěla dům o kousek dál. Měli jsme to i v kupní smlouvě na pozemek, že do roku od podpisu smlouvy budeme inženýrské sítě mít. Sice jim to nakonec trvalo dva a půl roku, ale nakonec to zvládli. A je tu klasicky voda, elektřina a kanalizace, plyn nemáme.

Měli jste při koupi pozemku nějaké problémy?

Tomáš: Při koupi přímo ne, ale problémy potom vyvstaly později v rámci stavebního řízení a návaznosti výstavby domu na zhotovení inženýrských sítí (konkrétně vodovodu a kanalizace).

Dům je k silnici natočen delší stranou. I na jeho zvukovou izolaci proto majitelé zavčas mysleli. Foto: Jan Planička

Střechu pokrývají především mechy a rozchodníky. Foto: Jan Planička

Jak už jsem říkal, termín z kupní smlouvy ohledně vybudování inženýrských sítí se protáhl a zahájení stavby se tím výrazně opozdilo. Proto jsme se rozhodli jít do rizika a celý dům jsme postavili dříve, než byly ty sítě dokončeny a zkolaudovány. To je právě velká výhoda u dřevostaveb, že stavíte suchou cestou. U zděného domu by to nešlo.

Jak to bylo se stavebním povolením, vyřizovali jste si jej sami?

Tomáš: Ano, vše jsme si vyřizovali sami. A i když jsem věděl, co a jak, trvalo to celé skoro rok a půl. Bohužel se v tu dobu změnil stavební zákon a bylo potřeba získat závazné stanovisko odboru územního plánování. Na toto vyjádření jsme čekali 13 měsíců.

Proč jste se rozhodli pro dřevostavbu?

Tomáš: Pár dřevostaveb už jsem navštívil a podle mě má dům ze dřeva úplně jinou atmosféru a vnitřní klima, než klasický dům z cihly. Navíc provozní náklady jsou výrazně nižší, stavba je ekologičtější a doba výstavby mnohonásobně rychlejší než u zděných domů. Kamarád, který s námi kupoval pozemek a staví hned vedle, začal zároveň s námi, ale stále ještě zdí...

Dělali jste na domě něco svépomocí?

Tomáš: Ano, pomáhal jsem s drobnějšími pomocnými pracemi a můj otec mi udělal kompletní rozvody elektřiny v domě. Jinak firma dům postavila na klíč včetně základové desky.

Jak dlouho trvala celá výstavba?

Tomáš: Ve výrobní hale se stavba připravovala dva týdny, montáž hrubé stavby pak trvala pět dní a kompletně hotový byl dům za čtyři a půl měsíce. V květnu jsme začali a v říjnu jsme se stěhovali.

Vyskytly se během stavby nějaké komplikace?

Tomáš: Při montáži hrubé stavby jsme zjistili, že se sem nedá vjet jeřábem, takže se montáž musela dělat ze silnice. Bylo to trošku náročnější kvůli okolní dopravě, ale zvládlo se to. Jinak vše proběhlo dobře. Drobné komplikace byly, asi jako na každé stavbě. Například schody byly docela oříšek. Vymyslel jsem si konzolové schodiště, které je zavěšené na táhlech, má ocelovou konstrukci zakotvenou do zdi a je obložené dřevem. Jeho výroba byla docela komplikovaná, ale vše jsme s firmou zvládli vyřešit.

Jak probíhal návrh domu? Máte typový, či individuální projekt?

Tomáš: Dům jsme si vymysleli sami a interiér nám navrhla architektka. A měli jsme to se ženou rozdělené – stavba byla moje starost a interiér zase její, takže s architektkou všechno řešila ona. Dobré bylo, že jsme už dopředu přesně věděli, kde co bude, ještě než se začalo stavět. Každá kachlička, polička i zásuvka byla daná, a během stavby se pak už nic neměnilo. Za to jsme byli velice rádi.

Popis dispozice Dvoupodlažní pasivní rodinný dům s nádechem funkcionalismu má velkorysou užitnou plochu 200 m² a dispozici 6+kk. V interiéru byl kladen důraz na funkčnost, jednoduchost, vzdušnost a estetiku. Po vstupu do něj se ocitnete v zádveří s vestavěnými skříněmi na míru. Ze zádveří vedou dveře do technické místnosti vlevo a menší pracovny vpravo. Pokračujete do chodby, ze které vedou dveře do pokoje pro hosty a do koupelny na jedné straně a dveře do ložnice na straně druhé. Ložnice s výhledem do zahrady má vlastní šatnu a koupelnu manželů. Chodbou rovně dojdete až do obývací prostoru, který je hlavním srdcem domu, a spojuje se v něm kuchyně, jídelna a obývacím pokojem. Z chodby rovněž vede otevřené designové schodiště vedoucí do prvního patra, kde se nacházejí dva dětské pokoje, koupelna s vanou a také výstup na extenzivní zelenou střechu.

Měli jste nějaké speciální požadavky, co se týče interiéru?

Tomáš: V přízemí jsme chtěli pokoj pro hosty, když přijedou rodiče na návštěvu, a malou pracovnu, kde se můžeme se ženou v případě potřeby vystřídat. Pro děti jsme chtěli prostorné pokoje, které už by se do jednoho podlaží na tento pozemek nevešly. Takže jsme vlastně postavili celé jedno patro jen pro děti.

V zádveří jsou úložné prostory řešeny formou vestavěných skříní. Foto: Jan Planička

Instalace schodiště byla oříškem, ale i ten se podařilo nakonec zdárně rozlousknout. Foto: Jan Planička

Kristýna: Také jsme si přáli zvýšené stropy na 2,9 metru a vyšší dveře – je to pro nás pocitově příjemnější a vzdušnější. V kuchyni jsme umístili výsuvnou digestoř, protože klasická by kvůli vysokým stropům nevypadala hezky. Navíc by byla hodně drahá, protože by musela být dělaná na míru. Tato digestoř má možná menší odtah než ty klasické, ale nám to stačí, a hlavně nehyzdí čistý prostor. Mám ráda světlo, proto máme všude veliká okna, a hodně pozornosti jsme s architektkou věnovaly i svítidlům, která mi přijdou důležitou součástí interiéru. Také proto byla svítidla skoro to první, co bylo v domě hotové.

Čím jste se při návrhu domu inspirovali?

Tomáš: Máme rádi funkcionalismus a chtěli jsme jej promítnout i do našeho domu. Proto jsme od začátku měli v hlavě tvar dvou propojených kostek a chtěli jsme, aby byl dům členitý. Což byl na druhou stranu trošku problém, protože jsme měli jasno i v tom, že dům bude v pasivním standardu, aby byl úspornější z hlediska provozních nákladů a šetrnější k životnímu prostředí. A takto by správně pasivní dům vůbec neměl vypadat – měl by mít naopak co nejjednodušší tvar. Nakonec jsme zvládli skloubit obojí. Daní za to je, že jsme museli zvolit difúzně uzavřenou dřevostavbu, i když jsme původně zamýšleli difúzně otevřenou. Ale vzhledem ke členitosti domu to zkrátka jinak nešlo.

Čerpali jste na pasivní dům nějaké dotace?

Tomáš: Ano, čerpali jsme dotaci Nová zelená úsporám, a to jednak na pasivní dům, a pak také na zelenou střechu. Na zelenou střechu jsme navíc dostali příspěvek i od města Brna. Je to extenzivní zelená střecha s mechy a rozchodníky, tudíž nevyžaduje takovou údržbu. Z horních oken je na ni moc hezký pohled.

Jaké technologie ve svém pasivním domě máte?

Tomáš: Máme řízené větrání s rekuperací vzduchu, tepelné čerpadlo vzduch-voda a teplovodní podlahové topení. Čerpadlo má zpětný chod, v létě tedy může podlahou i chladit, což funguje skvěle a jsme s tím maximálně spokojení. Dále máme na fasádě a v podlaze 20cm šedý polystyren, ve střeše je 24 cm čedičové vaty a ještě spádové klíny, což je vlastně polystyren o tloušťce 12 až 26 cm. A jako výborný izolant funguje i zelená střecha, a to jak v létě, tak v zimě.

Jaký je tu tepelný komfort v létě?

Tomáš: Je tu příjemně, protože máme venkovní žaluzie, a ty dělají strašně moc. Když se zatáhnou, je hned znatelný obrovský rozdíl v teplotě.

Tušíte, kolik zaplatíte ročně za energie?

Tomáš: Bydlíme tu teprve necelý rok, ale předpokládám, že to bude kolem 20 000 Kč. Záleží na tom, jak moc budeme v létě dům chladit.

Jak je to ve vaší dřevostavbě s hlučností?

Tomáš: Máme kročejovou izolaci a v patře je betonová podlaha, takže s hlukem uvnitř domu problém nemáme. Trochu jsme se báli, že uslyšíme hluk z blízké silnice, ale máme udělanou vylepšenou akustickou konstrukci skladby po celém obvodu domu, která hodně pomohla.

Co si na domě nejvíce užíváte?

Tomáš: Za mě asi obývací pokoj. Líbí se mi, jak je prostorný. A jsem rád, že máme blízko les. Celkově jsme tu moc spokojení, je to ještě lepší, než jsme si představovali.

Srdcem domova je velká místnost propojující kuchyň jídelnu a obývací pokoj. Foto: Jan Planička

Hezkým nápadem je velké okno s posezením. Foto: Jan Planička

Kristýna: Já si taky v domě nejvíc užívám ten velký a volný prostor. Bydleli jsme předtím v malém bytě, který měl celkově 42 m². Teď má jen obývák s kuchyní rozlohu 53 m², což je paráda. A líbí se mi, že vše máme bezúdržbové. Podlahy jsou bez prahů, takže úklid je jednodušší, a nemáme ani žádné zbytečnosti na poličkách, na které akorát sedá prach. Chtěli jsme praktický, funkční a krásný dům, a to se nám splnilo.

Je něco, co byste ve svém domě udělali jinak?

Tomáš: Asi ne. Maximálně bych nechal nainstalovat čidlo větru na venkovní žaluzie. Docela tady fouká a silný vítr by mohl žaluzie poškodit. Díky čidlu by se v případě silného větru žaluzie samy vytáhly nahoru.

Kristýna: Já bych si asi pro příště rozmyslela ty tři koupelny, je s nimi hodně uklízení. Ale z hlediska naší dispozice to nešlo udělat jinak.

Budete ještě něco dodělávat či budovat?

Tomáš: Vepředu plánuji udělat zahradní domek na kola, sekačku a nějaké venkovní nářadí. V tomhle ohledu mi trochu chybí garáž, kde bych všechny tyto věci mohl mít uskladněné. Ale s tím jsme počítali už od začátku, už na ni nebylo místo.

Kristýna: V budoucnu možná doděláme dveře do kuchyně s obývákem, aby byl ve zbytku domu větší klid. Zvuk se přece jen chodbou a schodištěm nese.

Co byste za sebe poradili lidem, kteří se teprve chystají stavět?

Tomáš: Aby se nebáli oslovit architekta jak na stavbu, tak na interiérové uspořádání, a všechno si pečlivě naplánovali dopředu. Myslím si, že peníze investované do těchto lidí jsou to nejlepší, co člověk může udělat. Ušetří to spoustu času všem stranám.

Petra Pacáková a Barbora Matušková, www.drevostavitel.cz

Tepelný komfort uvnitř dřevostavby pomáhá udržovat i zelená střecha. Foto: Jan Planička Dalších 8 fotografií

