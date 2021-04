Studené madlo zábradlí? V tomto domě už minulost

Občas se každý člověk potřebuje při chůzi po schodech přidržet zábradlí. V chladných dnech to nemusí být ale nic příjemného, pokud nemáme rukavice, protože madla bývají studená.

Platí to obzvláště tehdy, když se stavitel domu příliš neobtěžoval myslet a madla kovového zábradlí ponechal za stejného materiálu.

Poradila si přesně tak, jak by člověk od babičky očekával – vzala do ruky pletací jehlice a vlnu a upletla na madlo dlouhatánský návlek. Ten sahá od přízemí až do sedmého patra. Tvoří jej užší pruh podobný šále, který stará paní na spodní straně madla sešila. Zábradlí je nyní na dotyk příjemné, ať je venku teplota, jaká chce.