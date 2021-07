Singapur staví chytré a udržitelné městečko. Nabídne 42 tisíc nových bytů

Tengah bude rozdělený do pěti hlavních rezidenčních zón, přičemž každá bude mít svůj osobitý charakter. Přesto ve všech bude hrát hlavní roli příroda a její provázání s každodenním životem obyvatel. Záměrem města je, aby se Tengah proměnil v místo, které je po celý rok plné zeleně.

Parková čtvrť pak bude dopravním uzlem a srdcem Tengahu. Přesto to bude jediné centrum města bez přístupu automobilů v Singapuru. Kromě zajímavého krajinářského řešení nabídne obyvatelům i lesní stezku.

Takto by měla vypadat tzv. Lesní čtvrť městečka, kterému se už nyní přezdívá Lesní město.

Ačkoli centrum Tengahu má být zcela prosté aut, při bližším prozkoumání člověk zjistí, že tak úplně to pravda není. Automobily sice do centra budou moci zavítat, ale nikoli na úrovni povrchu. Dostanou se tam pod zemí.

Projekt městečka je vyvíjen tak, aby do něj bylo možné zakomponovat nejrůznější systémy umělé inteligence. K obsluze Tengahu vzniká nový software, který dokáže nastavit využité elektrické energie tak, aby byla její spotřeba co nejnižší. To znamená mj. i přesnější sledování spotřeby obyvatel.